Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Азербайджан выдал Индии опасного гангстера

11:55 1664

Азербайджан экстрадировал в Индию одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов этой страны Маянка Сингха, арестованного в Баку в прошлом году. Об этом сообщает The Economic Times.

Группа сотрудников Антитеррористического подразделения Индии доставила Сингха из Баку в Ранчи, столицу штата Джаркханд.

«Маянк Сингх стал первым гангстером из Джаркханда, экстрадированным из-за границы. Долгое время он находился в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола. Сингх имеет долгую криминальную историю: он был другом детства и членом группировки криминального авторитета Лоуренса Бишноя», - пишет издание.

Перед бегством из Индии Сингх совершил громкие преступления в штатах Раджастхан, Пенджаб и Харьяна. Против него возбуждено более 45 уголовных дел, включая убийства, вымогательства, угрозы, вооруженные нападения и преступный сговор.

Отмечается, что Сингх — не первый индийский гангстер, задержанный в Азербайджане. В 2023 году Санджив Кумар, известный как Харш, был депортирован из Баку и арестован по прибытии в Дели.

