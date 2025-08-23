USD 1.7000
Иран создал оружейные заводы в нескольких странах

12:15 1018

Иран создал предприятия по производству оружия в нескольких странах, но пока не раскрывает их точное местонахождение, заявил министр обороны Азиз Насирзаде.

«Мы построили оружейные заводы в некоторых странах, но пока не будем раскрывать, в каких именно», — сказал Насирзаде.

Он также сообщил, что в прошлом году Иран испытал «новые боеголовки, которые являются в то же время современными и маневренными».

Заявление министра прозвучало после того, как ВМС Ирана провели испытания крылатых ракет по надводным целям в Оманском заливе и северной части Индийского океана в рамках масштабных учений. Маневры последовали за совместными ирано-российскими учениями Casarex-2025 в Каспийском море, проведенными месяцем ранее.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 605
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 634
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 3008
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 1284
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 2469
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
11:42 2325
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера видео
11:55 1666
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3294
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
11:25 1927
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 2793
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 2304

