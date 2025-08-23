Иран создал оружейные заводы в нескольких странах

Иран создал предприятия по производству оружия в нескольких странах, но пока не раскрывает их точное местонахождение, заявил министр обороны Азиз Насирзаде.

«Мы построили оружейные заводы в некоторых странах, но пока не будем раскрывать, в каких именно», — сказал Насирзаде.

Он также сообщил, что в прошлом году Иран испытал «новые боеголовки, которые являются в то же время современными и маневренными».

Заявление министра прозвучало после того, как ВМС Ирана провели испытания крылатых ракет по надводным целям в Оманском заливе и северной части Индийского океана в рамках масштабных учений. Маневры последовали за совместными ирано-российскими учениями Casarex-2025 в Каспийском море, проведенными месяцем ранее.