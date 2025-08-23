Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы

Азербайджан расположен на пересечении кратчайших сухопутных маршрутов между Европой и Азией. Через Каспийское море страна имеет выход в Центральную Азию, а развитая сеть железных и автомобильных дорог связывает ее с Россией, Ираном, Турцией и Грузией. Это выгодное географическое положение позиционирует Азербайджан как важный транзитный узел, определяющий его ключевую роль как в региональных, так и в международных грузоперевозках.
Предлагая быстрые, эффективные и надежные транспортные услуги по маршрутам Восток-Запад и Север-Юг, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящее в AZCON Holding, поддерживает превращение Азербайджана в ключевое транзитное звено этих коридоров посредством железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, Бакинского международного морского порта, Астаринского терминала и расширяющегося вагонного парка.
В феврале этого года крупнейший порт Каспийского региона – Бакинский международный морской порт – был интегрирован в структуру АЖД. В результате мультимодальные перевозки осуществляются централизованно, более скоординированно и оперативно. Одновременно расширяющийся парк вагонов АЖД позволяет осуществлять оперативную перевалку грузов с морских судов на железнодорожный транспорт, обеспечивая их доставку в кратчайшие сроки без задержек.
С целью модернизации и расширения парка АЖД недавно за счет внутренних инвестиций приобрела 300 новых вагонов. Из них 200 – это полувагоны и 100 – универсальные вагоны-платформы.
Технические возможности и преимущества
Грузоподъемность новых вагонов-платформ составляет 72 тонны, срок службы — 32 года. Они предназначены в первую очередь для контейнерных перевозок и подходят как для 20-футовых (TEU), так и 40-футовых (FEU) контейнеров. Упрощенная конструкция позволяет осуществлять погрузку и разгрузку с боков и сверху, что значительно сокращает время операций. Помимо контейнеров, платформы могут перевозить крупногабаритные и тяжелые грузы — лесоматериалы, трубы, рельсы, оборудование.
В международной практике такие вагоны совершают в среднем 20–30 рейсов в год. При этом один вагон может перевезти около 50–60 TEU или 20–30 FEU контейнеров в год, что соответствует минимум 1,8 тыс. тонн грузов. Для 100 вагонов это более 180 тыс. тонн ежегодных перевозок.
Полувагоны обладают грузоподъемностью 70 тонн и вместимостью 85 кубометров. Они идеально подходят для перевозки угля, строительных материалов, щебня и других массовых грузов. Срок службы составляет 22 года, а простая открытая конструкция облегчает обслуживание и снижает эксплуатационные расходы. При среднем обороте 20–30 рейсов в год один полувагон может перевезти 1,4–2,1 тыс. тонн грузов, что в пересчете на 200 новых единиц составляет от 280 тыс. до 420 тыс. тонн в год.
Следует отметить, что в настоящее время общая численность вагонов, находящихся в эксплуатации АДЖ составляет более 4 200 единиц. Последняя партия в 300 вагонов увеличила их общий парк на 14,5%, в том числе парк полувагонов – на 20%, а парк платформ – на 8,3%.
Значение для транзитных перевозок
Введение в строй новых вагонов значительно укрепит транзитный потенциал Азербайджана. Опыт ведущих железнодорожных операторов мира показывает, что обновление парка особенно важно в условиях роста мультимодальных перевозок для обеспечения гибкого управления грузопотоками. К примеру, Казахстан и Польша за счет аналогичных модернизаций смогли существенно повысить объемы перевозок по Срединному коридору.
Этот шаг Азербайджана усилит конкурентоспособность страны и сделает Срединный коридор привлекательным и надежным маршрутом в международной торгово-логистической сети, еще больше укрепляя его позицию как одного из ключевых транзитных центров.
Использование в международных транспортных коридорах
Новые вагоны будут активно задействованы в транспортных коридорах Север–Юг и Восток–Запад (Средний коридор). Эти маршруты соединяют не только страны региона, но и Европу с Азией. Рост контейнерных перевозок требует расширения парка подвижного состава, что позволит Азербайджану укрепить позиции международного логистического центра.
Кроме того, новые вагоны будут эксплуатироваться и в перспективном Зангезурском коридоре. В настоящее время ведутся интенсивные работы по доведению железнодорожной линии Горадиз–Агбенд, являющейся одним из ключевых элементов Зангезурского коридора, до государственной границы с Республикой Армения. Эта линия протяженностью 110,4 км в поселке Агбенд соединится с "Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), проходящим через территорию Армении и выходящим на Нахчыван, а на следующем этапе будет подключена к железнодорожной сети Турции, открывая доступ к широкой географии перевозок.
Восток–Запад: растущие объемы перевозок
За последние годы значительная часть грузов из Китая в Европу начала проходить именно по Срединному коридору. Только за первые семь месяцев 2025 года в Азербайджан прибыло 225 блок-поездов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года ожидается прием свыше 400 блок-поездов.