Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы

Азербайджан расположен на пересечении кратчайших сухопутных маршрутов между Европой и Азией. Через Каспийское море страна имеет выход в Центральную Азию, а развитая сеть железных и автомобильных дорог связывает ее с Россией, Ираном, Турцией и Грузией. Это выгодное географическое положение позиционирует Азербайджан как важный транзитный узел, определяющий его ключевую роль как в региональных, так и в международных грузоперевозках. Предлагая быстрые, эффективные и надежные транспортные услуги по маршрутам Восток-Запад и Север-Юг, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), входящее в AZCON Holding, поддерживает превращение Азербайджана в ключевое транзитное звено этих коридоров посредством железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс, Бакинского международного морского порта, Астаринского терминала и расширяющегося вагонного парка. В феврале этого года крупнейший порт Каспийского региона – Бакинский международный морской порт – был интегрирован в структуру АЖД. В результате мультимодальные перевозки осуществляются централизованно, более скоординированно и оперативно. Одновременно расширяющийся парк вагонов АЖД позволяет осуществлять оперативную перевалку грузов с морских судов на железнодорожный транспорт, обеспечивая их доставку в кратчайшие сроки без задержек. С целью модернизации и расширения парка АЖД недавно за счет внутренних инвестиций приобрела 300 новых вагонов. Из них 200 – это полувагоны и 100 – универсальные вагоны-платформы.

Технические возможности и преимущества Грузоподъемность новых вагонов-платформ составляет 72 тонны, срок службы — 32 года. Они предназначены в первую очередь для контейнерных перевозок и подходят как для 20-футовых (TEU), так и 40-футовых (FEU) контейнеров. Упрощенная конструкция позволяет осуществлять погрузку и разгрузку с боков и сверху, что значительно сокращает время операций. Помимо контейнеров, платформы могут перевозить крупногабаритные и тяжелые грузы — лесоматериалы, трубы, рельсы, оборудование. В международной практике такие вагоны совершают в среднем 20–30 рейсов в год. При этом один вагон может перевезти около 50–60 TEU или 20–30 FEU контейнеров в год, что соответствует минимум 1,8 тыс. тонн грузов. Для 100 вагонов это более 180 тыс. тонн ежегодных перевозок.

Полувагоны обладают грузоподъемностью 70 тонн и вместимостью 85 кубометров. Они идеально подходят для перевозки угля, строительных материалов, щебня и других массовых грузов. Срок службы составляет 22 года, а простая открытая конструкция облегчает обслуживание и снижает эксплуатационные расходы. При среднем обороте 20–30 рейсов в год один полувагон может перевезти 1,4–2,1 тыс. тонн грузов, что в пересчете на 200 новых единиц составляет от 280 тыс. до 420 тыс. тонн в год.