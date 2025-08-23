НАТО планирует масштабную поддержку Украины

USD 1.7000
НАТО направило Украине вооружений на общую сумму $50 млрд в 2024 году, в 2025-м планируется поддержка в аналогичных объемах, сообщил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

«Страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи. В 2024 году ее объем достиг $50 млрд. В 2025 году мы уже достигли $33 млрд, но к концу года планируем выйти на показатель прошлого года», — отметил Драгоне в интервью изданию Corriere della Sera.

«Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличить ее», — добавил он.

Драгоне напомнил, что около 40 дней назад вместе с президентом США Дональдом Трампом и его советниками был составлен список приоритетных потребностей Украины (PURL), подготовленный украинской стороной. Он отметил, что союзники, «которые готовы принять участие в программе, не являясь членами ЕС или НАТО, финансируют поставки американского оружия, которое быстро доставляется в Киев».

«На сегодняшний день по программе PURL было отправлено вооружений на сумму $1,5 млрд», — сообщил председатель Военного комитета.

Он также уточнил, что поставки идут по трем пакетам, каждый примерно по €500 млн. Первый пакет был профинансирован Нидерландами в начале августа, второй — Данией, Финляндией и Швецией на следующий день, третий — Германией в середине месяца.

По словам Драгоне, речь в первую очередь идет о средствах противовоздушной обороны, боевых системах для отражения атак беспилотников и боеприпасах различного калибра.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 614
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 640
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 3016
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 1285
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 2470
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
11:42 2327
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера видео
11:55 1667
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3294
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
11:25 1927
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 2794
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 2305

