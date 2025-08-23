НАТО планирует масштабную поддержку Украины

«Мы намерены продолжать военную помощь и даже увеличить ее», — добавил он.

«Страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи. В 2024 году ее объем достиг $50 млрд. В 2025 году мы уже достигли $33 млрд, но к концу года планируем выйти на показатель прошлого года», — отметил Драгоне в интервью изданию Corriere della Sera.

НАТО направило Украине вооружений на общую сумму $50 млрд в 2024 году, в 2025-м планируется поддержка в аналогичных объемах, сообщил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Драгоне напомнил, что около 40 дней назад вместе с президентом США Дональдом Трампом и его советниками был составлен список приоритетных потребностей Украины (PURL), подготовленный украинской стороной. Он отметил, что союзники, «которые готовы принять участие в программе, не являясь членами ЕС или НАТО, финансируют поставки американского оружия, которое быстро доставляется в Киев».

«На сегодняшний день по программе PURL было отправлено вооружений на сумму $1,5 млрд», — сообщил председатель Военного комитета.

Он также уточнил, что поставки идут по трем пакетам, каждый примерно по €500 млн. Первый пакет был профинансирован Нидерландами в начале августа, второй — Данией, Финляндией и Швецией на следующий день, третий — Германией в середине месяца.

По словам Драгоне, речь в первую очередь идет о средствах противовоздушной обороны, боевых системах для отражения атак беспилотников и боеприпасах различного калибра.