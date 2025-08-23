USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора

Железная дорога Карс – Ыгдыр – Аралык – Дильуджу, соединяющая Турцию с границей Нахчывана, и в целом Зангезурский коридор (TRIPP — «Маршрут Трампа для международного мира и благополучия») за 30 лет принесут Турции прибыль в размере 147,6 млрд лир ($3,6 млрд по текущему курсу). Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью журналистам.

«Железнодорожная артерия до границы с Азербайджаном станет важным звеном Зангезурского коридора, представляющего особую значимость для всего региона», — подчеркнул министр.

По его словам, Срединный коридор позволит значительно сократить сроки поставок товаров между Европой и Азией, что сделает железнодорожные перевозки более востребованными, чем морские. «Затраты на строительство 224-километровой железной дороги на востоке Анатолии окупятся многократно», — добавил Уралоглу.

Глава Минтранса Турции назвал железную дорогу Карс – Ыгдыр – Аралык – Дильуджу «стратегической инвестицией». «Зангезурский коридор — самый короткий путь сообщения с тюркскими государствами и странами Юго-Восточной и Восточной Азии. По этому маршруту ежегодно будет перевозиться около 15 млн тонн грузов», — отметил министр.

Согласно прогнозам, операционные доходы за 30 лет составят 135 млрд лир, экономия за счет сокращения аварий — 3 млрд, климатические выгоды — 2,1 млрд, экономия времени — 3,5 млрд, экономия на обслуживании автомобильных дорог — 4 млрд лир. В сумме доход за 30 лет достигнет 147,6 млрд лир.

