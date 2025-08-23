Китай готов отправить миротворцев в Украину

Ранее китайские власти опровергали информацию о возможной отправке миротворцев в Украину. «Сообщения СМИ о подобных планах совершенно не соответствуют действительности», — заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в марте.

Китай выразил готовность направить своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии при условии, что «миротворческие силы будут действовать на основании мандата ООН». Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС и источники в правительственных кругах КНР.

В Брюсселе перспектива участия Китая в миротворческой миссии вызвала смешанную реакцию. С одной стороны, вовлечение стран Глобального Юга могло бы усилить поддержку плана по размещению международных военных в Украине для контроля соблюдения условий перемирия. С другой стороны, высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности отметил, что существует риск того, что Китай займется шпионажем или в случае конфликта займет пророссийскую позицию вместо сохранения нейтралитета.

Большинство стран ЕС по разным причинам не готовы направлять миротворческие войска под мандатом ООН в Украину. При этом Италия заявляет о готовности направить свои силы только при наличии мандата ООН.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины невозможно без участия России, а возможно, и Китая. По его словам, обсуждать вопросы безопасности без Москвы — «это утопия и путь в никуда».