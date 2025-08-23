Тепло и солнце: о погоде на воскресенье

В воскресенье, 24 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 21-24°C, днем - 29-34°C. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 45-50%.
В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, восточный ветер. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман.
Температура воздуха составит ночью 19-23°C, днем - 33-38°C, ночью в горах - 11-16°C, днем - 22-27°C.