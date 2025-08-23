USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Тепло и солнце: о погоде на воскресенье

13:21 480

В воскресенье, 24 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 21-24°C, днем - 29-34°C. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана ожидается погода преимущественно без осадков, восточный ветер. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман.

Температура воздуха составит ночью 19-23°C, днем - 33-38°C, ночью в горах - 11-16°C, днем - 22-27°C.

13:53 634
13:41 653
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 3029
12:17 3029
12:48 1290
12:37 2481
11:42 2332
11:55 1673
09:06 3297
11:25 1930
10:01 2796
09:38 2309

