Россияне наступают и продвигаются

Кроме того, Минобороны России заявило о захвате села Среднее на правом берегу реки Нитриус, севернее Лимана. Украина пока не подтверждает эту информацию — по данным карт, село находится под контролем ВСУ.

По сведениям DeepState, за прошедшую неделю россияне, после того как были отброшены от села Золотой Колодец между Покровском и Константиновкой в Донецкой области, атаковали вдоль левого берега бывшего Каховского водохранилища в районе поселка Степногорска Запорожской области. После остановки продвижения в этом районе они начали наступление в Серебрянском лесничестве на границе Луганской и Харьковской областей.

На картах DeepState отмечается, что российские силы заняли около 44 кв. км в Запорожской области за прошедшую неделю, преимущественно до 20 августа. После этого продвижение в районе Степногорска было остановлено, а на востоке, возле административной границы с Донецкой областью, россияне продвинулись незначительно.