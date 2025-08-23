USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Россияне наступают и продвигаются

13:41 653

Российские войска вновь продвинулись в Серебрянском лесничестве в районе Торского и Ямполовки, сообщает OSINT-проект DeepState.

Кроме того, Минобороны России заявило о захвате села Среднее на правом берегу реки Нитриус, севернее Лимана. Украина пока не подтверждает эту информацию — по данным карт, село находится под контролем ВСУ.

По сведениям DeepState, за прошедшую неделю россияне, после того как были отброшены от села Золотой Колодец между Покровском и Константиновкой в Донецкой области, атаковали вдоль левого берега бывшего Каховского водохранилища в районе поселка Степногорска Запорожской области. После остановки продвижения в этом районе они начали наступление в Серебрянском лесничестве на границе Луганской и Харьковской областей.

На картах DeepState отмечается, что российские силы заняли около 44 кв. км в Запорожской области за прошедшую неделю, преимущественно до 20 августа. После этого продвижение в районе Степногорска было остановлено, а на востоке, возле административной границы с Донецкой областью, россияне продвинулись незначительно.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 638
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 654
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 3030
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 1291
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 2483
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
11:42 2334
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера видео
11:55 1674
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3298
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
11:25 1930
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 2796
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 2309

ЭТО ВАЖНО

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 638
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 654
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 3030
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 1291
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 2483
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
Али Лариджани: Азербайджан не помогал Израилю против Ирана
11:42 2334
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера
Азербайджан выдал Индии опасного гангстера видео
11:55 1674
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3298
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву
11:25 1930
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
Пашинян об исторической вехе для Армении и мире с Азербайджаном
10:01 2796
Путь к миру в Украине теряется в тумане
Путь к миру в Украине теряется в тумане
09:38 2309
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться