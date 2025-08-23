Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков» в 2022 году, оно назначено на 26 августа. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности», — сообщил он.

Российская сторона направила запрос в связи с появлением данных о задержании подозреваемого в организации подрывов, пояснил дипломат.

В четверг, 21 августа, в Италии задержали 49-летнего Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве «Северных потоков» в сентябре 2022 года.

По версии следствия, он входил в группу, устанавливавшую взрывные устройства в районе датского острова Борнхольм. После экстрадиции в Германию ему грозит до 15 лет лишения свободы, однако Кузнецов на суде в Болонье не признал вину.