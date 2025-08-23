USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

США не мешали Индии покупать российскую нефть

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Соединенные Штаты никогда не просили Индию прекращать закупки российской нефти до того, как был официально объявлен тарифный режим. Об этом индийский министр сообщил на конференции The Economic Times World Leaders Forum.

«Никаких обсуждений по этому вопросу не было до того, как их позиция была обнародована», — подчеркнул Джайшанкар.

По его словам, в 2022 году в мире наблюдалась серьезная обеспокоенность ростом цен на нефть. Тогда велись разговоры с различными представителями американской администрации о том, что, если Индия хочет закупать российскую нефть, это допустимо, поскольку помогает стабилизировать мировые цены. После января текущего года никаких разговоров с нынешней администрацией США по этому поводу не проводилось.

«Мы покупаем нефть для стабилизации нефтяных рынков. Это в наших национальных интересах, и мы никогда не скрывали этого. Однако это также отвечает глобальным интересам. Важно то, что введение пошлин в отношении страны за то, что она делала открыто, и что другие страны продолжают делать в больших объемах, чем мы, на наш взгляд, несправедливо и неоправданно», — добавил министр.

