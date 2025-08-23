Против блогера Арсена Маркаряна завели дело

Что именно стало причиной для возбуждения дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), не уточняется.

В начале 2025 года прокуратура Москвы объявила, что в одном из интервью Маркаряна обнаружены призывы к терроризму. Проверка, говорилось в сообщении, показала, что блогер, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», высказывал призывы к терроризму на территории России и в отношении граждан страны с использованием беспилотников. Такие же призывы, заявила прокуратура, он «процитировал во время участия в прямом эфире другого публичного канала на этом же видеохостинге».

Тогда сообщалось, что в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Маркаряна дела о публичных призывах к терроризму.

Прокуратура не уточнила, какое интервью Маркаряна проверяла. По данным «Осторожно, новости», это было интервью блогеру Дмитрию Ларину.