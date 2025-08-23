USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Против блогера Арсена Маркаряна завели дело

14:18 1737

Российский блогер армянского происхождения Арсен Маркарян стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма, сообщают российские СМИ.

Что именно стало причиной для возбуждения дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), не уточняется.

В начале 2025 года прокуратура Москвы объявила, что в одном из интервью Маркаряна обнаружены призывы к терроризму. Проверка, говорилось в сообщении, показала, что блогер, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», высказывал призывы к терроризму на территории России и в отношении граждан страны с использованием беспилотников. Такие же призывы, заявила прокуратура, он «процитировал во время участия в прямом эфире другого публичного канала на этом же видеохостинге».

Тогда сообщалось, что в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении в отношении Маркаряна дела о публичных призывах к терроризму.

Прокуратура не уточнила, какое интервью Маркаряна проверяла. По данным «Осторожно, новости», это было интервью блогеру Дмитрию Ларину.

Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 2122
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3887
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 1825
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 2990
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6170
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 2321
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 4109
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 2432
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 5518
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 2656
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 3563

