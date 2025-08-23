Узбекистан заинтересовался азербайджанскими кораблями

Узбекистан планирует расширить возможности на Каспийском море за счет приобретения судов у судостроительных заводов Азербайджана и Туркменистана. Об этом сообщил министр транспорта республики Илхом Махкамов в интервью телеканалу «Узбекистан-24» на полях трехстороннего саммита Туркменистан–Азербайджан–Узбекистан.

«В Туркменистане, как и в Азербайджане, есть судостроительный завод. Мы сегодня договорились, что будем анализировать и рассматривать вопрос приобретения судов на данных предприятиях. Необходимо отработать все технические вопросы», — отметил министр.

По его словам, Узбекистан намерен в ближайшее время начать эксплуатацию собственных паромов на Каспийском море. Это решение связано с резким ростом объемов перевозок и задержками, которые достигают 30–40 дней.

Махкамов также сообщил о подписании трехстороннего соглашения между Узбекистаном, Азербайджаном и Туркменистаном. Документ предусматривает создание совместных компаний в сфере транспортно-логистических и профильных отраслей.

«Подписан документ, который дает старт созданию совместных предприятий в транспортно-логистической сфере. Это позволит обеспечить бесшовный пропуск грузов, развитие транспортно-экспедиторских услуг и определенные преференции при перевозке товаров как из Узбекистана, так и в республику. То же самое касается транзита через территорию страны», — подчеркнул глава ведомства.

По его словам, такая координация позволит снизить транспортные затраты и логистическую нагрузку на производителей и грузоотправителей.