Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан создают Совместную рабочую группу

14:41 918

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан подтвердили намерение развивать сотрудничество в таких ключевых областях, как энергетика, транспорт и логистика.

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, принятом по итогам трехстороннего саммита в Туркменбаши 22 августа.

Стороны отметили важность развития сотрудничества в энергетике, подчеркнули особое значение взаимодействия в этой области, говорится в документе, опубликованном МИД Туркменистана.

«Учитывая большой потенциал в сфере транспорта и логистики, а также в целях использования транзитного потенциала трех стран стороны подчеркнули важность активизации мультимодальных перевозок по направлению Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан и обратно. В этой связи была отмечена значимость подписанного компетентными органами трех стран Меморандума о взаимопонимании в области транспортно-логистического сотрудничества», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что лидеры приветствуют создание Совместной рабочей группы в целях обсуждения вопросов развития транспортно-коммуникационной инфраструктуры, координации транспортных перевозок, упрощения условий их организации.

В заявлении говорится о значимости развития авиасообщения, бизнеса и туризма между странами, что будет способствовать увеличению грузового и пассажирского потоков.

