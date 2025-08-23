Президент Финляндии о будущих отношениях с Россией

Отношения между Финляндией и Россией будут заново строиться после окончания войны в Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Как я всегда подчеркивал, мы ничего не можем поделать с нашей географией. У нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией. Но сейчас, конечно, отношения очень сложные. На самом деле их нет из-за войны. Но когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены», - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.

Он подчеркнул, что Финляндия будет строить новые отношения с Россией «очень практично и прагматично».