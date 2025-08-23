Франция вызвала посла Италии из-за слов о Макроне

Посла Италии в Париже Эмануэлу Д’Алессандро вызвали в МИД Франции после «неприемлемых высказываний» вице-премьера - министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатического представителя, пожелавшего остаться неназванным.
«Послу напомнили, что такие высказывания противоречат атмосфере доверия между двумя странами, их историческим отношениям и произошедшим недавно двусторонним событиям. Действительно, эти события, особенно в контексте безоговорочной поддержки Украины, продемонстрировали прочное сближение двух столиц», - сказал источник.
Ранее Сальвини высмеял идею отправки западных войск в Украину. Он предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону «взять каску и винтовку и самому отправиться в эту страну».