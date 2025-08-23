Франция вызвала посла Италии из-за слов о Макроне

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатического представителя, пожелавшего остаться неназванным.

Посла Италии в Париже Эмануэлу Д’Алессандро вызвали в МИД Франции после «неприемлемых высказываний» вице-премьера - министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

«Послу напомнили, что такие высказывания противоречат атмосфере доверия между двумя странами, их историческим отношениям и произошедшим недавно двусторонним событиям. Действительно, эти события, особенно в контексте безоговорочной поддержки Украины, продемонстрировали прочное сближение двух столиц», - сказал источник.

Ранее Сальвини высмеял идею отправки западных войск в Украину. Он предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону «взять каску и винтовку и самому отправиться в эту страну».