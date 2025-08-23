USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Франция вызвала посла Италии из-за слов о Макроне

15:13 881

Посла Италии в Париже Эмануэлу Д’Алессандро вызвали в МИД Франции после «неприемлемых высказываний» вице-премьера - министра транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатического представителя, пожелавшего остаться неназванным.

«Послу напомнили, что такие высказывания противоречат атмосфере доверия между двумя странами, их историческим отношениям и произошедшим недавно двусторонним событиям. Действительно, эти события, особенно в контексте безоговорочной поддержки Украины, продемонстрировали прочное сближение двух столиц», - сказал источник. 

Ранее Сальвини высмеял идею отправки западных войск в Украину. Он предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону «взять каску и винтовку и самому отправиться в эту страну».

Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 2129
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3889
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 1835
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 2994
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6174
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 2332
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 4118
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 2440
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 5523
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 2660
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 3566

