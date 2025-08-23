USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Украинцы взорвали российских военных

22 августа на территории населенного пункта Калиново Кадиевской городской общины Луганской области прогремел взрыв, в результате которого погибли российские военнослужащие и была уничтожена военная техника. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По данным ГУР, детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских военнослужащих вместе с военным транспортом. Разведка утверждает, что в 2022 году эти лица участвовали в совершении военных преступлений в Буче Киевской области.

В Луганской области они выполняли функции мобильной группы ПВО, прикрывавшей от воздушных ударов расположенную поблизости российскую военно-ремонтную базу.

В результате взрыва были уничтожены два пикапа с пулеметами и автомобиль УАЗ, загруженный боекомплектом. Трое российских военных погибли, еще двое получили тяжелые ранения.

ГУР не уточняет, кто именно стоит за подрывом.

