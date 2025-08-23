USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Россияне ударили дроном по автобусу: есть погибший

15:44 568

В Днепропетровской области Украины российский дрон атаковал микроавтобус, в результате чего погиб мужчина и пострадали пассажиры.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, инцидент произошел в Синельниковском районе. Беспилотник поразил транспортное средство, которое двигалось по трассе. В результате атаки погиб 59-летний мужчина, еще пятеро человек получили ранения.

Кроме того, утром российские войска нанесли удар крылатыми авиационными бомбами по территории Маломихайловской общины. В результате пострадали мирные жители, среди них — 10-летний ребенок.

Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 2130
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3892
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 1841
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 2996
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6176
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 2338
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 4122
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 2440
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 5526
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 2660
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 3569

ЭТО ВАЖНО

Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 2130
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3892
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 1841
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 2996
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6176
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 2338
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 4122
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 2440
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 5526
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 2660
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 3569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться