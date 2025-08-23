Россияне ударили дроном по автобусу: есть погибший

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В Днепропетровской области Украины российский дрон атаковал микроавтобус, в результате чего погиб мужчина и пострадали пассажиры.

По его данным, инцидент произошел в Синельниковском районе. Беспилотник поразил транспортное средство, которое двигалось по трассе. В результате атаки погиб 59-летний мужчина, еще пятеро человек получили ранения.

Кроме того, утром российские войска нанесли удар крылатыми авиационными бомбами по территории Маломихайловской общины. В результате пострадали мирные жители, среди них — 10-летний ребенок.