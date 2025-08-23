Что обсудили Байрамов и Лавров?

В субботу, 23 августа, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили ряд вопросов, стоящих на азербайджано-российской двусторонней и многосторонней повестке дня, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Байрамов и Лавров обменялись мнениями о последнем заседании межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, состоявшемся 22 августа текущего года в Астрахани, и высоко оценили его результаты.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями на другие темы, представляющие взаимный интерес.