Баку и Дамаск обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб встретился в Дамаске с временным поверенным в делах Азербайджана Эльнуром Шахгусейновым. Об этом сообщает пресс-служба МВД Сирии.

На встрече обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в области обеспечения безопасности и взаимодействия между правоохранительными органами двух стран.

Особое внимание стороны уделили обмену опытом, который, по их мнению, будет способствовать укреплению стабильности и реализации общих интересов Сирии и Азербайджана.