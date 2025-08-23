USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Баку и Дамаск обсудили сотрудничество в сфере безопасности

16:07 286

Министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб встретился в Дамаске с временным поверенным в делах Азербайджана Эльнуром Шахгусейновым. Об этом сообщает пресс-служба МВД Сирии.

На встрече обсуждались перспективы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в области обеспечения безопасности и взаимодействия между правоохранительными органами двух стран.

Особое внимание стороны уделили обмену опытом, который, по их мнению, будет способствовать укреплению стабильности и реализации общих интересов Сирии и Азербайджана.

Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 2132
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3893
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 1849
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 2999
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6178
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 2343
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 4125
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 2442
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 5529
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 2661
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 3569

