Российскую альпинистку, застрявшую на пике Победы, отказались спасать

«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — отметил он.

Ранее источник в кыргызском МЧС сообщил, что погодные условия больше не позволяют спасателям добраться до Наговициной. Возможность проведения новой операции появится лишь летом 2026 года.

Греков подтвердил, что группа спасателей, направлявшаяся на поиски альпинистки, прекратила работу.

«Спасательная группа пошла наверх, руководителю стало плохо. Проблемы со спиной», — рассказал он. По словам начальника лагеря, этот спасатель ранее участвовал в первой операции, когда команда на вертолете пыталась приблизиться к альпинистке, но при возвращении пострадал при жесткой посадке. «Ребята спустились, и их сегодня вывезли на вертолете», — добавил он.

Он также отметил, что тело погибшего итальянского альпиниста, находившегося в составе группы Наговициной, можно будет попытаться эвакуировать в 2026 году. «С ним попроще: он находится намного ниже, где-то на 6 800 м, а она — на 7 200 м», — пояснил Греков.

Наговицина получила травму 12 августа, когда сломала ногу и оказалась заблокирована на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который пытался помочь ей и погиб от отека мозга. Двух других участников экспедиции удалось эвакуировать.

В операции участвовали восемь квалифицированных альпинистов и вертолет Ми-8 Минобороны Кыргызстана. Пик Победы высотой 7 439 м считается одной из самых сложных вершин мира. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.