USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Российскую альпинистку, застрявшую на пике Победы, отказались спасать

16:26 722

Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы в горах Тянь-Шаня невозможно. Об этом ТАСС сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков.

«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — отметил он.

Ранее источник в кыргызском МЧС сообщил, что погодные условия больше не позволяют спасателям добраться до Наговициной. Возможность проведения новой операции появится лишь летом 2026 года.

Греков подтвердил, что группа спасателей, направлявшаяся на поиски альпинистки, прекратила работу.

«Спасательная группа пошла наверх, руководителю стало плохо. Проблемы со спиной», — рассказал он. По словам начальника лагеря, этот спасатель ранее участвовал в первой операции, когда команда на вертолете пыталась приблизиться к альпинистке, но при возвращении пострадал при жесткой посадке. «Ребята спустились, и их сегодня вывезли на вертолете», — добавил он.

Он также отметил, что тело погибшего итальянского альпиниста, находившегося в составе группы Наговициной, можно будет попытаться эвакуировать в 2026 году. «С ним попроще: он находится намного ниже, где-то на 6 800 м, а она — на 7 200 м», — пояснил Греков.

Наговицина получила травму 12 августа, когда сломала ногу и оказалась заблокирована на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Несколько сотен метров ниже находится тело итальянского альпиниста, который пытался помочь ей и погиб от отека мозга. Двух других участников экспедиции удалось эвакуировать.

В операции участвовали восемь квалифицированных альпинистов и вертолет Ми-8 Минобороны Кыргызстана. Пик Победы высотой 7 439 м считается одной из самых сложных вершин мира. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.

Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 2132
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3893
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 1850
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3000
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6178
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 2345
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 4126
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 2442
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 5529
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 2661
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 3570

ЭТО ВАЖНО

Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 2132
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 3893
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 1850
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3000
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6178
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 2345
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН
13:53 4126
Россияне наступают и продвигаются
Россияне наступают и продвигаются
13:41 2442
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 5529
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
Турция получит миллиарды от Зангезурского коридора
12:48 2661
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным
Зеленский готов обсудить вопрос территорий, но только с Путиным обновлено 12:37
12:37 3570
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться