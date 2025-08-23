USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

16:36 257

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом.

Глава украинского государства поблагодарил Схоофа за поздравления с Днем Государственного флага, а также за всестороннюю поддержку, которую Нидерланды оказывают Украине с начала полномасштабного вторжения России.

«Россия не демонстрирует никаких намерений к миру. Поэтому необходимо продолжать давление, чтобы изменить ее позицию. Нужна встреча на высшем уровне, чтобы обсудить все ключевые вопросы», — отметил Зеленский.

Стороны также обсудили возможные гарантии безопасности для Украины. По словам президента, украинская сторона совместно с США и европейскими партнерами работает над архитектурой этих гарантий.

«Сейчас команды Украины, США и европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности», — рассказал Зеленский.

