Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

В стамбульском отеле нашли тела двух голландских подростков

16:57

Двое голландских подростков были найдены мертвыми в своем номере в стамбульском отеле, а их отец госпитализирован. Первоначальное подозрение пало на еду, которую они съели в ресторане.

Мальчики в возрасте 15 и 17 лет были мертвы, когда полиция и врачи скорой помощи прибыли в отель, где они остановились, в районе Фатих, недалеко от Голубой мечети и Гранд-базара Стамбула, сообщает телеканал NTV.

«Врачи скорой констатировали смерть подростков. Отец был доставлен в больницу в состоянии шока», - сообщил телеканал.

По данным СМИ, все трое отдыхали в Турции и, предположительно, отправились на ужин в туристический район Таксим. 57-летний отец рассказал полиции, что ходил со своими сыновьями на площадь Таксим, «но не ел», сообщило турецкое издание Haber. Позже тем же вечером, вернувшись в отель, отец позвал мальчиков, но те не ответили. Сотрудник отеля Мехмет Кирдаг услышал, как отец звал на помощь, сообщил телеканал NTV.

«Когда я постучал в дверь и вошел, оба сына были мертвы, один из них лежал в постели, другой на полу... Когда прибыли медики скорой помощи, оба молодых человека были мертвы. Отец был в состоянии шока», - сказал Кирдаг.

Полиция Стамбула начала расследование.

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 124
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1731
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6897
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2292
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 483
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4665
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3101
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4379
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3892
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6860
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4795

