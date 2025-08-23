USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Израиль подозревает: хуситы запустили иранскую ракету

Военно-воздушные силы Израиля проводят проверку обстоятельств, по которым не удалось перехватить ракету, запущенную из Йемена 22 августа. Осколок ракеты упал и взорвался во дворе дома в поселке Гинатон возле Лода, сообщает израильская пресса.

В частности, рассматривается возможность того, что ракета содержала кассетные боевые элементы — аналогичные тем, которые применял Иран во время 12-дневной войны. По данным экспертов, речь идет о ракете, способной рассеивать множество небольших боеприпасов на относительно обширной территории.

Военный представитель хуситов Яхья Сария взял на себя ответственность за запуск «гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2» по аэропорту Бен-Гурион».

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 129
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1737
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6899
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2298
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 485
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4666
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3102
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4379
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3893
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6861
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4798
