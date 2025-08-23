Израиль подозревает: хуситы запустили иранскую ракету

Военно-воздушные силы Израиля проводят проверку обстоятельств, по которым не удалось перехватить ракету, запущенную из Йемена 22 августа. Осколок ракеты упал и взорвался во дворе дома в поселке Гинатон возле Лода, сообщает израильская пресса.

В частности, рассматривается возможность того, что ракета содержала кассетные боевые элементы — аналогичные тем, которые применял Иран во время 12-дневной войны. По данным экспертов, речь идет о ракете, способной рассеивать множество небольших боеприпасов на относительно обширной территории.

Военный представитель хуситов Яхья Сария взял на себя ответственность за запуск «гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2» по аэропорту Бен-Гурион».