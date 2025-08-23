Макрон и Токаев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

USD 1.7000
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого собеседники обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом Макрон сообщил в социальной сети X.

«Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсудили укрепление стратегического партнерства, особенно в сферах транспорта и энергетики, после моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию в ноябре прошлого года. Мы также обсудили международную ситуацию: войну России в Украине и текущие переговоры на Южном Кавказе», — отметил Макрон.

Пресс-служба президента Казахстана подчеркнула, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

