Макрон и Токаев обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого собеседники обсудили ситуацию на Южном Кавказе и вопросы двустороннего сотрудничества.
Об этом Макрон сообщил в социальной сети X.
«Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Обсудили укрепление стратегического партнерства, особенно в сферах транспорта и энергетики, после моего визита в Казахстан в ноябре 2023 года и государственного визита президента Токаева во Францию в ноябре прошлого года. Мы также обсудили международную ситуацию: войну России в Украине и текущие переговоры на Южном Кавказе», — отметил Макрон.
Пресс-служба президента Казахстана подчеркнула, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.