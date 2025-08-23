USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

США потратят миллиарды долларов в рамках программы с Азербайджаном

18:09 1188

США выделят $3,5 млрд на программы по снижению рисков, связанных с оружием массового уничтожения, в странах-партнерах, в том числе в Азербайджане. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Данный контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для обеспечения устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы странам-партнерам», – сообщили в военном ведомстве.

Пентагон заключил контракт на $3,5 млрд с рядом национальных компаний, включая Amentum, специализирующуюся на безопасности и обслуживании ядерных объектов, Vertex Aerospace, работающую в сфере проектирования и внедрения систем терморегулирования, а также с другими организациями.

Программа совместного сокращения угроз (CTR) реализуется в сотрудничестве со странами, готовыми снижать риски, связанные с оружием массового уничтожения, а также с соответствующими материалами, технологиями, объектами и знаниями. Уточняется, что работы планируется вести в различных регионах мира, указали в структуре.

Согласно данным, опубликованным Министерством обороны США, Вашингтон сотрудничает по программе CTR с 35 государствами, включая Украину, Молдову, Азербайджан, Индию, Пакистан и ряд других стран.

