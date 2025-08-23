USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Славная охота Трампа на мигрантов

Аресты нелегальных мигрантов в Вашингтоне выросли более чем в десять раз на фоне мер президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ.

«С 7 августа федеральные сотрудники арестовали в округе Колумбия 300 человек, не имеющих законного иммиграционного статуса… это более чем в десять раз больше типичных цифр арестов», – указывает телеканал.

В первые шесть месяцев нового срока президента Трампа миграционные службы в Вашингтоне арестовывали в среднем по 12 нелегальных мигрантов в неделю.

Ранее американский лидер объявил о ряде мер федерального уровня, направленных на борьбу с преступностью в столице. Трамп своим указом перевел полицию Вашингтона под прямой контроль федерального правительства, а также направил в город Национальную гвардию и пригрозил применением вооруженных сил в случае необходимости. Эти действия вызвали массовые протесты среди местных жителей.

США направят 1,7 тысячи бойцов Национальной гвардии для поддержки Министерства внутренней безопасности (МВБ) в борьбе с преступностью и незаконной миграцией в 19 штатах. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников и документы Пентагона.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал навести порядок в Чикаго и Нью-Йорке, а также обеспечить высокий уровень безопасности в других городах страны.

«До 1,7 тысячи бойцов Национальной гвардии будут мобилизованы в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь МВБ в общенациональной борьбе президента Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью», – говорится в сообщении канала со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона.

Телеканал отметил, что бойцы Нацгвардии, оказывающие поддержку Иммиграционной и таможенной службе США (ICE), подчиненной МВБ, будут задействованы в административной работе, логистике, материально-техническом обеспечении, а также в обработке дел нелегальных мигрантов на местах.

Канал со ссылкой на документы Пентагона уточнил, что силы Национальной гвардии будут размещены в 19 штатах, включая Алабаму, Арканзас, Флориду, Джорджию, Айдахо, Индиану, Айову, Луизиану, Небраску, Неваду, Нью-Мексико, Огайо, Южную Каролину, Южную Дакоту, Теннесси, Техас, Юту, Вирджинию и Вайоминг. При этом ожидается, что наибольшее число бойцов будет направлено в Техас.

Ранее Трамп передал часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона в федеральное ведение, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде районов размещена Нацгвардия.

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 135
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1745
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6902
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2301
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 489
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4666
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3103
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4380
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3895
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6861
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4803

