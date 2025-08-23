Славная охота Трампа на мигрантов

Аресты нелегальных мигрантов в Вашингтоне выросли более чем в десять раз на фоне мер президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ.
«С 7 августа федеральные сотрудники арестовали в округе Колумбия 300 человек, не имеющих законного иммиграционного статуса… это более чем в десять раз больше типичных цифр арестов», – указывает телеканал.
В первые шесть месяцев нового срока президента Трампа миграционные службы в Вашингтоне арестовывали в среднем по 12 нелегальных мигрантов в неделю.
Ранее американский лидер объявил о ряде мер федерального уровня, направленных на борьбу с преступностью в столице. Трамп своим указом перевел полицию Вашингтона под прямой контроль федерального правительства, а также направил в город Национальную гвардию и пригрозил применением вооруженных сил в случае необходимости. Эти действия вызвали массовые протесты среди местных жителей.
*** 18:17
США направят 1,7 тысячи бойцов Национальной гвардии для поддержки Министерства внутренней безопасности (МВБ) в борьбе с преступностью и незаконной миграцией в 19 штатах. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников и документы Пентагона.
Накануне президент США Дональд Трамп пообещал навести порядок в Чикаго и Нью-Йорке, а также обеспечить высокий уровень безопасности в других городах страны.
«До 1,7 тысячи бойцов Национальной гвардии будут мобилизованы в 19 штатах в ближайшие недели, чтобы помочь МВБ в общенациональной борьбе президента Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью», – говорится в сообщении канала со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона.
Телеканал отметил, что бойцы Нацгвардии, оказывающие поддержку Иммиграционной и таможенной службе США (ICE), подчиненной МВБ, будут задействованы в административной работе, логистике, материально-техническом обеспечении, а также в обработке дел нелегальных мигрантов на местах.
Канал со ссылкой на документы Пентагона уточнил, что силы Национальной гвардии будут размещены в 19 штатах, включая Алабаму, Арканзас, Флориду, Джорджию, Айдахо, Индиану, Айову, Луизиану, Небраску, Неваду, Нью-Мексико, Огайо, Южную Каролину, Южную Дакоту, Теннесси, Техас, Юту, Вирджинию и Вайоминг. При этом ожидается, что наибольшее число бойцов будет направлено в Техас.
Ранее Трамп передал часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона в федеральное ведение, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде районов размещена Нацгвардия.