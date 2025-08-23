Славная охота Трампа на мигрантов

Аресты нелегальных мигрантов в Вашингтоне выросли более чем в десять раз на фоне мер президента Дональда Трампа по борьбе с преступностью в столице США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный анализ.

«С 7 августа федеральные сотрудники арестовали в округе Колумбия 300 человек, не имеющих законного иммиграционного статуса… это более чем в десять раз больше типичных цифр арестов», – указывает телеканал. В первые шесть месяцев нового срока президента Трампа миграционные службы в Вашингтоне арестовывали в среднем по 12 нелегальных мигрантов в неделю. Ранее американский лидер объявил о ряде мер федерального уровня, направленных на борьбу с преступностью в столице. Трамп своим указом перевел полицию Вашингтона под прямой контроль федерального правительства, а также направил в город Национальную гвардию и пригрозил применением вооруженных сил в случае необходимости. Эти действия вызвали массовые протесты среди местных жителей.

США направят 1,7 тысячи бойцов Национальной гвардии для поддержки Министерства внутренней безопасности (МВБ) в борьбе с преступностью и незаконной миграцией в 19 штатах. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников и документы Пентагона.