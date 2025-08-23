Глава грузинской разведки уходит к Кобахидзе

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили покидает пост и переходит на должность советника премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщил сам Оханашвили.

«Хочу сообщить общественности, что на основании консультаций с правящей командой принял решение покинуть должность главы Службы госбезопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности», – говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

В свою очередь, Кобахидзе сообщил, что новым главой СГБ станет исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.