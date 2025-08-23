USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Глава грузинской разведки уходит к Кобахидзе

18:20 659

Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили покидает пост и переходит на должность советника премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщил сам Оханашвили.

«Хочу сообщить общественности, что на основании консультаций с правящей командой принял решение покинуть должность главы Службы госбезопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности», – говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

В свою очередь, Кобахидзе сообщил, что новым главой СГБ станет исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.

 

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 139
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1748
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6904
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2302
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 491
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4667
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3104
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4380
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3895
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6861
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4803

