Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

18:23 1749

Президент США Дональд Трамп действительно заслуживает Нобелевской премии мира. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в эксклюзивном интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы вместе с [Арменией] выдвинули президента Трампа на Нобелевскую премию мира», — сказал президент Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что Трамп совершил «чудо в Африке, Азии и на Южном Кавказе», отметил дружелюбие и щедрость президента США: «И это его характер, это его натура. Он хочет мира. Он был так щедр, что одарил всех дарами… Он действительно человек, который заслуживает большого уважения».

Алиев также отметил, что его отношение к Трампу всегда было положительным: «Мое отношение к нему как к политику всегда было положительным, даже во время его первого срока, хотя тогда у нас не было возможности встретиться. И особенно когда он лишился возможности быть избранным из-за избирательных фальсификаций представителей глубинного государства», — сказал президент Азербайджана, добавив, что «у Трампа украли победу».

Азербайджанский лидер также отметил, что Трамп «в то время, когда он не был президентом, вел себя очень достойно. Он продемонстрировал огромное мужество и достоинство. И вернуться в Америку со всеми этими лягушками в болоте, знаете ли, USAID, «Радио Свобода», фейковые новости, такие как The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, Newsweek — все они были против него. Все они демонизировали его так же, как демонизировали, например, меня. Может быть, не до такой степени, но одинаково».

Отметим, что полное интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева телеканалу Al Arabiya выйдет в эфир на следующей неделе.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

