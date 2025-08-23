Встретятся ли Нетаньяху и аш-Шараа?

Министерство иностранных дел переходного правительства Сирии опровергло информацию о намерении подписать соглашение в сфере безопасности с Израилем, сообщает телеканал Syria TV.

В ответ на запрос телеканала МИД заявило, что «опровергает любые распространяемые сообщения о подписании какого-либо соглашения о безопасности между двумя сторонами».

Ранее издание Independent Arabia со ссылкой на сирийские источники сообщило, что Дамаск и Тель-Авив планируют подписать соглашение о безопасности под эгидой Вашингтона 25 сентября. Согласно информации источников, перед подписанием документа должно состояться выступление временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Нью-Йорке 24 сентября в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вместе с тем, как уточняет Syria TV, представитель управления по связям с США в МИД переходного правительства Сирии Кутейба Идлиби заявил, что встреча аш-Шараа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке в сентябре не запланирована.

В июле в рамках визита сирийского президента в Баку уже состоялась встреча представителей Сирии и Израиля. Сам аш-Шараа тогда участия в переговорах с израильтянами не принимал.

Глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани 19 августа провел в Париже переговоры с израильской делегацией. Встреча была посвящена деэскалации ситуации в южной провинции Эс-Сувейда. Стороны обсудили меры, направленные на укрепление безопасности и стабильности на юге Сирии, а также условия возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах, заключенного в 1974 году.