USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Нетаньяху требует поторопиться

18:33 496

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требует сократить сроки операции по захвату города Газа, получившей название «Колесницы Гидеона-2», которая, по его мнению, станет сродни сражениям за Берлин в конце Второй мировой войны и приведет к решающему поражению ХАМАС.

Как отмечает издание Ynet, пока еще не ясно, когда именно армия Израиля начнет наземные действия в городе. «Мы расширим деятельность в Газе в ближайшие дни», - заявил глава Генштаба израильской армии Замир.

В последние 2 недели армия Израиля уже начала действовать в районах вокруг города, включая квартал Зейтун, но масштабное наземное наступление вряд ли начнется раньше сентября. Оно будет зависеть также от попыток Израиля эвакуировать около миллиона жителей сектора Газа на юг, несмотря на ожидаемые трудности и необходимость взаимодействия с ООН как партнером в этом процессе.

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 146
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1756
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6910
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2303
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 497
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4670
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3104
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4380
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3897
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6861
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4807

ЭТО ВАЖНО

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 146
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1756
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6910
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2303
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 497
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4670
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3104
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4380
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3897
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6861
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться