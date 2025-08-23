Нетаньяху требует поторопиться

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требует сократить сроки операции по захвату города Газа, получившей название «Колесницы Гидеона-2», которая, по его мнению, станет сродни сражениям за Берлин в конце Второй мировой войны и приведет к решающему поражению ХАМАС.

Как отмечает издание Ynet, пока еще не ясно, когда именно армия Израиля начнет наземные действия в городе. «Мы расширим деятельность в Газе в ближайшие дни», - заявил глава Генштаба израильской армии Замир.

В последние 2 недели армия Израиля уже начала действовать в районах вокруг города, включая квартал Зейтун, но масштабное наземное наступление вряд ли начнется раньше сентября. Оно будет зависеть также от попыток Израиля эвакуировать около миллиона жителей сектора Газа на юг, несмотря на ожидаемые трудности и необходимость взаимодействия с ООН как партнером в этом процессе.