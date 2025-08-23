Огромное давление на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает серьезное давление из-за возможных территориальных уступок в ходе мирного урегулирования войны с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на экс-министра экономики Украины и главу Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

Издание отмечает, что Зеленскому предстоит убедить президента США Дональда Трампа поддержать его позицию, в том числе по вопросу территориальных уступок. По мнению газеты, «политическое выживание» украинского лидера зависит от того, сможет ли он «противостоять требованиям России» в процессе урегулирования российско-украинской войны.

«Ситуация для него (Зеленского) остается сложной, потому что, из того, что я знаю, он находится под большим давлением, и ему угрожают, что больше не будет финансовой поддержки и поддержки по разведке. Есть люди, которые могут использовать это против него», – приводит слова Милованова The Washington Post.

По его словам, мало кто станет защищать Зеленского, и он находится в серьезных политических ограничениях, как это обычно бывает в любой демократии. При этом эксперт не уточняет, кто именно представляет угрозу для украинского президента.

В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. После переговоров в Вашингтоне украинский лидер заявил, что вопрос территорий будет решаться напрямую между Москвой и Киевом, при этом точная дата встречи пока не определена.