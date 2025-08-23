USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Огромное давление на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает серьезное давление из-за возможных территориальных уступок в ходе мирного урегулирования войны с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на экс-министра экономики Украины и главу Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

Издание отмечает, что Зеленскому предстоит убедить президента США Дональда Трампа поддержать его позицию, в том числе по вопросу территориальных уступок. По мнению газеты, «политическое выживание» украинского лидера зависит от того, сможет ли он «противостоять требованиям России» в процессе урегулирования российско-украинской войны.

«Ситуация для него (Зеленского) остается сложной, потому что, из того, что я знаю, он находится под большим давлением, и ему угрожают, что больше не будет финансовой поддержки и поддержки по разведке. Есть люди, которые могут использовать это против него», – приводит слова Милованова The Washington Post.

По его словам, мало кто станет защищать Зеленского, и он находится в серьезных политических ограничениях, как это обычно бывает в любой демократии. При этом эксперт не уточняет, кто именно представляет угрозу для украинского президента.

В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. После переговоров в Вашингтоне украинский лидер заявил, что вопрос территорий будет решаться напрямую между Москвой и Киевом, при этом точная дата встречи пока не определена.

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 150
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1758
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6910
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2303
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 497
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4671
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3107
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4380
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3898
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6861
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4808

ЭТО ВАЖНО

