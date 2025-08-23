USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Украинские дроны долетели до Петербурга: пропал интернет, отменяются рейсы

ВИДЕО
18:57 702

Днем 23 августа в аэропорту Пулково были задержаны по меньшей мере 77 и отменены 14 рейсов из-за введения плана «Ковер» на фоне налета украинских дронов, пишет Mash. По данным канала, отменили по меньшей мере семь вылетов из авиагавани и столько же рейсов — на прием.

Еще 32 рейса задерживаются в Пулково, в том числе в Ереван, Санью и Батуми. Порядка 45 самолетов задерживаются на посадку в Петербурге. Некоторые лайнеры отправляют на запасные аэродромы. График взлетов и посадок сместился на срок от 30 минут до нескольких часов, отмечает канал.

В Пулково подтвердили факт сбоев в расписании и сообщили, что аэропорт «обслуживает ряд рейсов по согласованию с соответствующими ведомствами». Росавиация объявила о закрытии авиагавани «для обеспечения безопасности полетов» в 14:30.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в 15:28 отчитался о сбитии в небе над регионом одного беспилотника ВСУ — в Тосненском районе. «Пострадавших и разрушений нет», — написал он в телеграм-канале. Также глава региона заявил, что в юго-западных районах области «снижена скорость мобильного интернета». О масштабном сбое доступа в сеть в Петербурге и Ленобласти свидетельствуют данные сайта Downdetector. Число жалоб резко выросло около 15:00. Проблемы с соединением наблюдаются у всех основных операторов (Roblox, Мегафон, Yota и др.).

«На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — уточнили в комитете по информатизации и связи администрации города.

В Минобороны РФ о ликвидации украинских беспилотников в Ленинградской области в субботу не сообщали.  

В Северо-Западной транспортной прокуратуре в свою очередь заявили, что в Пулково в общей сложности задержали 40 рейсов — 20 рейсов на вылет и 20 — на прилет. В ведомстве отметили, что начали проверку в связи с возникшими сбоями и развернули мобильную приемную группу сотрудников «для защиты прав пассажиров в аэропорту».

Обезврежен беспилотник в Красносельском районе Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Ранее беспилотник был подавлен в Пушкинском районе.

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 152
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1761
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6911
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2304
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 498
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4672
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3108
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4381
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3898
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6863
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4810

ЭТО ВАЖНО

Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 152
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 1761
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 6911
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 2304
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 498
Что обсудили Байрамов и Лавров?
Что обсудили Байрамов и Лавров?
15:50 4672
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3108
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары?
Курды исчезали в полдень. Кто поджег Renault 12 Toros в центре Анкары? наша корреспонденция
09:06 4381
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 3898
Разрушается еще один исторический памятник
Разрушается еще один исторический памятник наши проблемы; фото
08:35 6863
Украинцы взорвали российских военных
Украинцы взорвали российских военных видео
15:32 4810
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться