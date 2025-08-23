Серб отбирает юные таланты в сборную Азербайджана

22 августа на учебно-спортивной базе в Загульбе стартовал отбор в национальную сборную среди 30 самых перспективных 13-летних подростков. Эти 30 человек были отобраны из 120 юных баскетболистов.
Отбором руководит сербский специалист Милан Которац - главный координатор детского баскетбола в Федерации баскетбола Азербайджана. В ходе отбора сербский специалист и другие местные тренеры оценивают технические навыки, тактическое мышление и уровень физической подготовки баскетболистов. Основная цель просмотра - выявить таланты, которые в будущем могут выступать за национальную сборную, и оценить их потенциал развития.
Отбор завершится 31 августа.