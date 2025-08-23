Тайное совещание Путина с ядерщиками

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил Саров – центр российской ядерной промышленности и «родину» первой советской атомной бомбы, – где провел закрытое совещание, не отраженное в его официальном графике. Об этом сообщил сопровождавший главу российского государства журналист кремлевского пула «Коммерсанта» Андрей Колесников.

По словам Колесникова, российские телеграм-каналы отмечают, что на совещании обсуждались испытания ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», о разработке которой Путин объявил в 2018 году. Один из ключевых вопросов касался возможной постановки ракеты на вооружение в 2025 году.

Примечательно, что секретное совещание прошло спустя несколько дней после предполагаемых испытаний «Буревестника» на Новой Земле. О подготовке к пуску ранее предупреждали, ссылаясь на спутниковые снимки, эксперты по ядерному оружию – Декер Эвелет из аналитической компании CNA и Ханс Кристиансен, директор проекта Nuclear Information Project. Кроме того, информацию о предстоящем запуске подтвердил агентству Reuters источник в разведке одной из западных стран.

Испытания были запланированы на период с 9 по 22 августа. На это время Россия выпустила несколько уведомлений для пилотов (NOTAM), рекомендуя избегать воздушного пространства в районе Новой Земли.

Чем завершился тест на полигоне Панково, пока неизвестно. По словам Джеффри Льюиса из Калифорнийского института международных исследований Миддлбери, который также предупреждал о запуске «Буревестника» со ссылкой на спутниковые данные, сейчас на Новой Земле «пакуют вещи». «Возможно, ракета полетела; возможно, тест провалился, а возможно, они просто сдались», – пишет Льюис.

Ракета «Буревестник», задуманная как система с неограниченной дальностью, по данным западных разведок, запускалась не менее 13 раз. Лишь две попытки имели частичный успех, одна завершилась трагедией. В 2019 году ракета упала в Баренцево море, а во время операции по ее подъему произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек, включая сотрудников ядерного центра в Сарове. Образовавшееся радиационное облако накрыло Северодвинск и достигло Скандинавии.

Предыдущий запуск «Буревестника» Россия могла осуществить в октябре 2023 года. Тогда Путин заявил, что испытание прошло «успешно», и сообщил, что работа над проектом «практически завершена».

Летом 2020 года спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли призвал Москву прекратить опасные испытания этой ракеты. Выступая в Сенате, он назвал ее «летающим Чернобылем» – в конструкции, помимо ядерной боеголовки, используется ядерное топливо, которое может оставлять радиационный след при полете, а возможное крушение чревато серьезным загрязнением местности.