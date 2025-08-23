USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Российский город оставили без воды ради тушения пожара на НПЗ

19:30 1275

В Красном Сулине Ростовской области полностью прекращена подача воды, поскольку все ресурсы направлены на тушение пожара на Новошахтинском НПЗ, который горит несколько дней после атаки украинских дронов, сообщают российские СМИ.

По данным коммунальных служб Ростовской области, подачу воды в Красном Сулине временно приостановили из-за необходимости привлечения дополнительных объемов для тушения пожара на заводе в Новошахтинске.

Пожар, вызванный ударом дронов, продолжается уже третьи сутки, и пока его не удалось потушить. Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная сообщила, что подачу воды возобновят только после наполнения резервуаров до необходимого уровня и проведения опрессовки водовода.

Местным жителям предложили подвоз воды по заявкам, однако в комментариях под сообщением чиновницы в Telegram заметно возмущение: одни требуют полностью отключить Новошахтинск, другие жалуются на постоянные проблемы с давлением в трубах. С 21 августа давление в системе города снижено для наполнения пожарных резервуаров после первого удара по НПЗ – тогда жителей предупредили о «низком напоре» и попросили с пониманием отнестись к ограничениям.

Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко рассказал о сложностях ликвидации пожара и рекомендовал жителям реже выходить на улицу, не открывать окна ночью, использовать защитные маски и изолировать щели влажной тканью.

Напомним, 21 августа украинские беспилотники атаковали ряд районов Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий начался пожар. Согласно информации СМИ, удар пришелся по Новошахтинскому НПЗ.

Предприятие перерабатывает 5,6 млн тонн нефти в год, что составляет 1,7% российских производственных мощностей (328 млн тонн). Это восьмой нефтеперерабатывающий завод, подвергшийся атакам украинских беспилотников с начала августа. Ранее были атакованы Новокуйбышевский и Рязанский НПЗ (оба – 2 августа), Афипский (7 августа), Саратовский и Ухтинский (оба – 10 августа), Волгоградский (13, 14 и 19 августа) и Сызранский НПЗ (15 августа).

Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 222
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 2689
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4426
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 664
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3587
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
20:09 508
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 1341
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 4145
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 7935
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 3921
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 1070

