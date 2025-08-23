Российский город оставили без воды ради тушения пожара на НПЗ

В Красном Сулине Ростовской области полностью прекращена подача воды, поскольку все ресурсы направлены на тушение пожара на Новошахтинском НПЗ, который горит несколько дней после атаки украинских дронов, сообщают российские СМИ.

По данным коммунальных служб Ростовской области, подачу воды в Красном Сулине временно приостановили из-за необходимости привлечения дополнительных объемов для тушения пожара на заводе в Новошахтинске.

Пожар, вызванный ударом дронов, продолжается уже третьи сутки, и пока его не удалось потушить. Министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная сообщила, что подачу воды возобновят только после наполнения резервуаров до необходимого уровня и проведения опрессовки водовода.

Местным жителям предложили подвоз воды по заявкам, однако в комментариях под сообщением чиновницы в Telegram заметно возмущение: одни требуют полностью отключить Новошахтинск, другие жалуются на постоянные проблемы с давлением в трубах. С 21 августа давление в системе города снижено для наполнения пожарных резервуаров после первого удара по НПЗ – тогда жителей предупредили о «низком напоре» и попросили с пониманием отнестись к ограничениям.

Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко рассказал о сложностях ликвидации пожара и рекомендовал жителям реже выходить на улицу, не открывать окна ночью, использовать защитные маски и изолировать щели влажной тканью.

Напомним, 21 августа украинские беспилотники атаковали ряд районов Ростовской области. Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий начался пожар. Согласно информации СМИ, удар пришелся по Новошахтинскому НПЗ.

Предприятие перерабатывает 5,6 млн тонн нефти в год, что составляет 1,7% российских производственных мощностей (328 млн тонн). Это восьмой нефтеперерабатывающий завод, подвергшийся атакам украинских беспилотников с начала августа. Ранее были атакованы Новокуйбышевский и Рязанский НПЗ (оба – 2 августа), Афипский (7 августа), Саратовский и Ухтинский (оба – 10 августа), Волгоградский (13, 14 и 19 августа) и Сызранский НПЗ (15 августа).