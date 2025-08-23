USD 1.7000
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Появятся ли в Украине турецкие военные?

19:34

Посол Украины в Турции Нариман Джелял сообщил, что во время встречи с министром обороны Турции Яшаром Гюлером обсуждалось расширение сотрудничества, в том числе в сфере разминирования.

«Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря», — сказал Джелял.

По его словам, турецкая сторона рассматривает предложения об участии в гуманитарном наземном разминировании. Также он отметил, что Турция входит в число десяти стран, которые потенциально готовы направить военных в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция выразила готовность присоединиться к гарантиям безопасности и взять на себя ответственность за морскую безопасность.

В Минобороны Турции опровергли сообщения о возможной отправке турецкого миротворческого контингента.

«Делать выводы на основе не нашедших конкретного подтверждения прогнозов неразумно и неверно», — сообщили источники ведомства агентству Anadolu.

В Минобороны подчеркнули, что Турция поддерживает инициативы, направленные на достижение мира в Украине.

«Турция — страна, которая способствует миру и стабильности в регионе и стремится вносить вклад во все инициативы в этом русле. Однако между Россией и Украиной сначала должно быть достигнуто прекращение огня, а затем необходимо обозначить рамки миссии с четко определенным мандатом и прояснить объем вклада в нее каждой из стран», — заявили в министерстве.

