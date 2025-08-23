Россия может начать производить 6 тысяч «Шахедов» в месяц

Производство ударных беспилотников в России значительно подешевело, что позволит наращивать выпуск более 6 тысяч «Шахедов» в месяц, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник в украинской разведке отметил, что помимо увеличения объемов производства, ударные беспилотники в России теперь обходятся гораздо дешевле, чем в начале войны, когда их закупали у Тегерана.

«В 2022 году Россия платила в среднем $200 тыс. за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до $70 тыс.», – рассказал источник.

Он пояснил, что снижение стоимости связано с масштабным производством «Шахедов» на заводе беспилотников «Алабуга» в Татарстане.

При этом, как отмечает CNN, оценки стоимости существенно разнятся. Так, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) указывает, что цена одного «Шахед-136» колеблется от $20 до $50 тыс. Для сравнения издание приводит пример, что стоимость одного перехватчика ракет «земля-воздух» может превышать $3 млн.

«Подобная относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные операции», – отмечает телеканал.

В начале войны крупные залпы ракет и беспилотников случались примерно раз в месяц, тогда как сейчас, по данным анализа CSIS, подобные атаки происходят в среднем каждые восемь дней.