Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Россия может начать производить 6 тысяч «Шахедов» в месяц

19:46 796

Производство ударных беспилотников в России значительно подешевело, что позволит наращивать выпуск более 6 тысяч «Шахедов» в месяц, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник в украинской разведке отметил, что помимо увеличения объемов производства, ударные беспилотники в России теперь обходятся гораздо дешевле, чем в начале войны, когда их закупали у Тегерана.

«В 2022 году Россия платила в среднем $200 тыс. за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до $70 тыс.», – рассказал источник.

Он пояснил, что снижение стоимости связано с масштабным производством «Шахедов» на заводе беспилотников «Алабуга» в Татарстане.

При этом, как отмечает CNN, оценки стоимости существенно разнятся. Так, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) указывает, что цена одного «Шахед-136» колеблется от $20 до $50 тыс. Для сравнения издание приводит пример, что стоимость одного перехватчика ракет «земля-воздух» может превышать $3 млн.

«Подобная относительно низкая стоимость позволяет Кремлю активизировать ночные атаки с помощью дронов, а также проводить более частые крупномасштабные операции», – отмечает телеканал.

В начале войны крупные залпы ракет и беспилотников случались примерно раз в месяц, тогда как сейчас, по данным анализа CSIS, подобные атаки происходят в среднем каждые восемь дней.

Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 226
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 2691
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4427
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 670
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3587
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
20:09 509
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 1342
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 4149
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 7936
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 3922
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 1072

