Зеленский ввел санкции против экс-супруги Путина и дочери Ельцина

Также включены бывшая жена российского президента Владимира Путина Людмила Очеретная с мужем Артуром, несколько родственников президента и бизнесмены Наталья Касперская, Виктор Хмарин и Руслан Алисултанов.

В украинском санкционном списке — дочь и советник первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева с мужем, бывшим главой администрации президента Валентином Юмашевым; экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль; бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев с членами семьи; вице-мэры Москвы Анастасия Ракова и Наталья Сергунина; председатель Мосгордумы Алексей Шапошников; политолог Дмитрий Саймс; заместитель министра обороны Павел Фрадков.

Украина ввела персональные санкции против 74 человек, среди которых 65 россиян, включая бывшую жену президента РФ Людмилу Очеретную, следует из указа президента Владимира Зеленского.

*** 19:58 Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подписал два указа, вводящие санкции против иностранных спонсоров войны России на украинской территории, сообщает РБК-Украина.

Зеленский сообщил, что первым указом Украина синхронизировала санкции с Канадой против физических и юридических лиц, поддерживающих российскую военную агрессию.

«Вместе с нашими партнерами готовим также решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров. Все, кто помогает России продолжать убийства и строить военную машину для дальнейшей агрессии, должны чувствовать на себе реальное давление мира», – говорится в сообщении президента, опубликованном в Telegram.

Согласно указу, санкции распространяются на граждан России, Хорватии, Австрии, США, Украины, Беларуси и Ирана.

Что касается юридических лиц, ограничения касаются компаний из России, Швейцарии, ОАЭ, Сингапура, Мали, Судана, Латвии, Германии, Китая, Беларуси, Кипра и Центральноафриканской Республики.

Вторым указом Зеленский ввел санкции против 28 граждан разных стран, которые помогают России «удерживать режим оккупации» и фактически «финансируют агрессию».

«По каждой фамилии таких лиц ведем работу также с правоохранительными органами стран-партнеров. Все сообщники российских оккупантов так или иначе будут отвечать за содеянное против Украины и украинцев», – подчеркнул глава государства.

Согласно указу, в этом списке четыре гражданина Ирана, остальные — России и Украины.