Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии

36 коллективов разыграют сегодня медали в многоборье, а также поборются за восемь путевок в завтрашние отдельные финалы. Сборная Азербайджана в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Софии Мамедовой выступит в группе «А» под 9-м номером. Сначала наши гимнастки продемонстрируют упражнения с пятью лентами, а затем - с тремя мячами и двумя обручами. Соревнования начнутся в 21:00 по бакинскому времени.

Напомним, наша группа завоевала два золота и серебро на недавней Всемирной Универсиаде в Германии. На Олимпиаде-2024 в Париже команда заняла 5-е место. Что касается чемпионатов мира, то единственная медаль была добыта на ЧМ-2022 в Софии. Там мы заняли 3-е место в финале с тремя лентами и двумя мячами. Если же говорить о результатах в многоборье, то тут самый лучший результат - 4-е место на чемпионате мира 2009 года в Японии.