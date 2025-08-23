USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Израиль не пустит ливанцев в свои дома

20:37 474

Израиль отклонил предложенный США план по созданию механизмов безопасности между Иерусалимом и Бейрутом и вместо этого предложил сформировать буферную зону на территории Ливана, сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид».

Проект соглашения был передан спецпредставителем президента США по Сирии и Ливану Томасом Бараком во время встречи с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером в Париже. По данным телеканала, Израиль согласился лишь с частью предложений – в том числе с постепенным прекращением атак и целевых ликвидаций, выводом подразделений ЦАХАЛ из ряда районов Ливана и решением вопроса ливанских заключенных.

При этом израильская сторона потребовала, чтобы жители разрушенных ливанских деревень в приграничной зоне не возвращались в свои дома, и настаивает на создании в этом районе ливанской промышленной зоны, которая должна разделить ливанские и израильские населённые пункты. Фактически речь идет о буферной зоне, подчеркивает «Аль-Джадид».

Политические источники опровергли сообщения о том, что Израиль якобы требует контроля над частью ливанских деревень. По информации телеканала, на следующей неделе Барак вновь посетит Бейрут вместе с заместителем спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Морганом Ортагусом. Делегацию возглавит сенатор Линдси Грэм.

О визите Ортагус также пишет ливанская газета «Аль-Ахбар», близкая к движению «Хезболла», называя при этом сенатора Грэма «крайним сионистом». Издание утверждает, что в Ливане продолжаются попытки сгладить внутреннюю напряженность – в частности, между президентом Жозефом Ауном и «Хезболлой». Сообщается, что глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммад Раад провел встречу с представителем президента, чтобы смягчить конфликт, возникший после заседания правительства, на котором обсуждался вопрос о разоружении движения. По словам источников, Раад изложил позицию «Хезболлы» и подчеркнул, что организация остается при своем мнении и требует от правительства отмены принятого решения.

Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 233
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 2695
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4428
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 680
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3588
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
20:09 510
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 1345
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 4157
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 7937
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 3922
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 1073

ЭТО ВАЖНО

Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 233
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 2695
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4428
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 680
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3588
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
20:09 510
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 1345
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 4157
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 7937
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 3922
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 1073
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться