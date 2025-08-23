Израиль не пустит ливанцев в свои дома

Израиль отклонил предложенный США план по созданию механизмов безопасности между Иерусалимом и Бейрутом и вместо этого предложил сформировать буферную зону на территории Ливана, сообщает ливанский телеканал «Аль-Джадид».

Проект соглашения был передан спецпредставителем президента США по Сирии и Ливану Томасом Бараком во время встречи с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером в Париже. По данным телеканала, Израиль согласился лишь с частью предложений – в том числе с постепенным прекращением атак и целевых ликвидаций, выводом подразделений ЦАХАЛ из ряда районов Ливана и решением вопроса ливанских заключенных.

При этом израильская сторона потребовала, чтобы жители разрушенных ливанских деревень в приграничной зоне не возвращались в свои дома, и настаивает на создании в этом районе ливанской промышленной зоны, которая должна разделить ливанские и израильские населённые пункты. Фактически речь идет о буферной зоне, подчеркивает «Аль-Джадид».

Политические источники опровергли сообщения о том, что Израиль якобы требует контроля над частью ливанских деревень. По информации телеканала, на следующей неделе Барак вновь посетит Бейрут вместе с заместителем спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Морганом Ортагусом. Делегацию возглавит сенатор Линдси Грэм.

О визите Ортагус также пишет ливанская газета «Аль-Ахбар», близкая к движению «Хезболла», называя при этом сенатора Грэма «крайним сионистом». Издание утверждает, что в Ливане продолжаются попытки сгладить внутреннюю напряженность – в частности, между президентом Жозефом Ауном и «Хезболлой». Сообщается, что глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммад Раад провел встречу с представителем президента, чтобы смягчить конфликт, возникший после заседания правительства, на котором обсуждался вопрос о разоружении движения. По словам источников, Раад изложил позицию «Хезболлы» и подчеркнул, что организация остается при своем мнении и требует от правительства отмены принятого решения.