Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Индусы «сожгли» Трампа

В индийском городе Нагпур участники фестиваля сожгли чучело президента США Дональда Трампа в знак протеста против повышения им пошлин на индийские товары. Об этом сообщает Lenta.ru.

В статье отмечается, что в этом году фестиваль Марбат проходит как выражение протеста против политики американского президента в отношении Индии, в частности — из-за введения 50-процентных пошлин на индийские товары.

Некоторые пользователи соцсетей заметили, что без табличек с надписями чучело Трампа можно принять за кого-то другого.

По традиции фестиваль Марбат служит социальным посланием, отражающим стремление индийского народа «освободиться от невзгод и коррупции».

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлин на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Трамп раскритиковал Нью-Дели за то, что он «всегда приобретал большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Пекином. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную.

Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 236
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 2698
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4428
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 684
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3589
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
20:09 510
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 1347
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 4158
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 7937
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 3923
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 1073

