Индусы «сожгли» Трампа

В индийском городе Нагпур участники фестиваля сожгли чучело президента США Дональда Трампа в знак протеста против повышения им пошлин на индийские товары. Об этом сообщает Lenta.ru.

В статье отмечается, что в этом году фестиваль Марбат проходит как выражение протеста против политики американского президента в отношении Индии, в частности — из-за введения 50-процентных пошлин на индийские товары.

Некоторые пользователи соцсетей заметили, что без табличек с надписями чучело Трампа можно принять за кого-то другого.

По традиции фестиваль Марбат служит социальным посланием, отражающим стремление индийского народа «освободиться от невзгод и коррупции».

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлин на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Трамп раскритиковал Нью-Дели за то, что он «всегда приобретал большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Пекином. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную.