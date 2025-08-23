Россия объявила бойкот армянским товарам

Сотни фур, груженные армянскими фруктами, предназначенными для экспорта в Россию, возвращаются с Верхнего Ларса обратно в Армению, сообщает в соцсетях оппозиционный депутат Гарник Даниелян.

По словам водителей, им не называют конкретных причин запрета на проезд через КПП, упоминаются лишь проблемы фитосанитарного контроля.

«Грузоперевозчики бьют тревогу, что им не дают внятных объяснений, и говорят о каких-то проблемах фитосанитарного характера.

В результате всего этого фермеры и те, кто заняты в сельском хозяйстве, несут огромные убытки. Отмечу, что грузовики с другими товарами также подвергаются тщательному досмотру, что препятствует их въезду в Российскую Федерацию.

В частности, с проблемами сталкиваются грузовики, перевозящие строительные материалы, что беспрецедентно для этого сектора. Многочисленные грузовики всё ещё ждут решения в неопределённости. Как всегда, адекватной реакции или действий со стороны соответствующих органов не последовало.

Очевидно, что проблема не только экономическая, но и имеет политический подтекст», - написал Даниелян в Facebook.