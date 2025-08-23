USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского
Новость дня
Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

Россия объявила бойкот армянским товарам

ВИДЕО
21:13 686

Сотни фур, груженные армянскими фруктами, предназначенными для экспорта в Россию, возвращаются с Верхнего Ларса обратно в Армению, сообщает в соцсетях оппозиционный депутат Гарник Даниелян.

По словам водителей, им не называют конкретных причин запрета на проезд через КПП, упоминаются лишь проблемы фитосанитарного контроля.

«Грузоперевозчики бьют тревогу, что им не дают внятных объяснений, и говорят о каких-то проблемах фитосанитарного характера.

В результате всего этого фермеры и те, кто заняты в сельском хозяйстве, несут огромные убытки. Отмечу, что грузовики с другими товарами также подвергаются тщательному досмотру, что препятствует их въезду в Российскую Федерацию.

В частности, с проблемами сталкиваются грузовики, перевозящие строительные материалы, что беспрецедентно для этого сектора. Многочисленные грузовики всё ещё ждут решения в неопределённости. Как всегда, адекватной реакции или действий со стороны соответствующих органов не последовало.

Очевидно, что проблема не только экономическая, но и имеет политический подтекст», - написал Даниелян в Facebook.

Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 236
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 2700
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4428
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 687
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3589
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
20:09 510
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 1349
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 4163
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 7937
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 3923
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 1074

ЭТО ВАЖНО

Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 236
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 2700
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4428
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 687
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3589
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана стартует на чемпионате мира в Бразилии
20:09 510
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 1349
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
18:23 4163
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы
Азербайджанский прорыв: и полетели наши вагоны и локомотивы новый поворот; фото
12:17 7937
В Армении требуют закрытия российской базы
В Армении требуют закрытия российской базы видео
17:16 3923
Нетаньяху требует поторопиться
Нетаньяху требует поторопиться
18:33 1074
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться