Асадов убирают с банкнот и сокращают нули

Сирия готовится к одной из самых радикальных финансовых реформ в своей истории. Центральный банк страны планирует выпустить новые банкноты, убрать два нуля из курса национальной валюты и тем самым восстановить доверие населения к фунту, который с начала гражданской войны в 2011 году обесценился более чем на 99 процентов.
Но речь идет не только о денежно-кредитной политике. Новая валюта станет и политическим жестом: с нее исчезнут изображения Башара и Хафеза Асадов — символический разрыв с полувековой эпохой династического правления.
Проект реформы был одобрен главой Центробанка Абделькадером Хосрая и описывается как «стратегический краеугольный камень» будущей фискальной политики. Комитеты с участием государственных и частных банков уже разрабатывают технические параметры реформы. Хотя окончательная дата запуска новой валюты пока не объявлена, банки получили предписание готовить отчетность по инфраструктуре и тестировать системы.
С начала войны сирийский фунт рухнул летом 2025 года с 50 фунтов за доллар до примерно 10 000 фунтов за доллар. Это сделало ежедневные покупки тяжелым испытанием: семьи вынуждены были платить за базовые товары буквально сумками купюр по 5000 фунтов — самого крупного номинала. В августе Центробанк уведомил коммерческие банки о предстоящем выпуске новых банкнот с «удалением нулей», что фактически означает деноминацию.
По сведениям трех источников, новые деньги будет печатать российская государственная типография «Гознак». Соответствующее соглашение подписали еще в июле прошлого года во время визита сирийской делегации в Москву.
Помимо экономической подоплеки, эта мера имеет явное символическое значение. Изображения Башара Асада до сих пор украшали купюру в 2000 лир, а портрет его отца Хафеза — банкноту в 1000 лир. Новые деньги должны появиться в обращении 8 декабря — в годовщину свержения Асада.
Подобные шаги известны в мировой практике. В 2005 году Турция провела деноминацию, убрав с лиры шесть нулей; в 2016 году Индия вывела из оборота старые купюры, чтобы обнулить теневую экономику; в Зимбабве неоднократно «срезали» нули, но без структурных реформ это не остановило гиперинфляцию.
Особый пример — Ирак после 2003 года, когда США и их союзники заменили старые динары с изображением Саддама Хусейна на новые банкноты. Этот шаг был не только экономическим, но и символическим: он закреплял смену политического режима, разрыв с диктатурой и демонстрацию «нового начала». Для Сирии отказ от портретов Асадов несёт схожий месседж — утверждение новой власти и попытку дистанцироваться от наследия династии.
Новое руководство уже отменило ограничения на использование иностранной валюты, которые действовали при Асаде. Банкам поручено подготовить запуск новых банкнот к середине октября, а для граждан предусмотрен 12-месячный переходный период, в течение которого старые деньги будут использоваться параллельно с новыми.
Таким образом, реформа сирийской валюты — это одновременно акт финансового прагматизма и политической символики. Экономисты отмечают: убрать нули легко, восстановить доверие — куда сложнее. Но для общества, уставшего от войны и инфляции, даже сама смена банкнот воспринимается как надежда на разрыв с прошлым и начало новой главы.