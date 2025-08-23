Асадов убирают с банкнот и сокращают нули

Сирия готовится к одной из самых радикальных финансовых реформ в своей истории. Центральный банк страны планирует выпустить новые банкноты, убрать два нуля из курса национальной валюты и тем самым восстановить доверие населения к фунту, который с начала гражданской войны в 2011 году обесценился более чем на 99 процентов. Но речь идет не только о денежно-кредитной политике. Новая валюта станет и политическим жестом: с нее исчезнут изображения Башара и Хафеза Асадов — символический разрыв с полувековой эпохой династического правления.

Проект реформы был одобрен главой Центробанка Абделькадером Хосрая и описывается как «стратегический краеугольный камень» будущей фискальной политики. Комитеты с участием государственных и частных банков уже разрабатывают технические параметры реформы. Хотя окончательная дата запуска новой валюты пока не объявлена, банки получили предписание готовить отчетность по инфраструктуре и тестировать системы. С начала войны сирийский фунт рухнул летом 2025 года с 50 фунтов за доллар до примерно 10 000 фунтов за доллар. Это сделало ежедневные покупки тяжелым испытанием: семьи вынуждены были платить за базовые товары буквально сумками купюр по 5000 фунтов — самого крупного номинала. В августе Центробанк уведомил коммерческие банки о предстоящем выпуске новых банкнот с «удалением нулей», что фактически означает деноминацию. По сведениям трех источников, новые деньги будет печатать российская государственная типография «Гознак». Соответствующее соглашение подписали еще в июле прошлого года во время визита сирийской делегации в Москву. Помимо экономической подоплеки, эта мера имеет явное символическое значение. Изображения Башара Асада до сих пор украшали купюру в 2000 лир, а портрет его отца Хафеза — банкноту в 1000 лир. Новые деньги должны появиться в обращении 8 декабря — в годовщину свержения Асада.