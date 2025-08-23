Друзы порвали с Дамаском и создают автономию

В южной сирийской провинции Сувейда местные друзские ополчения официально заявили о полном разрыве с Дамаском и создании независимого военного блока. Новое объединение, названное Национальные гвардейские силы, объявило о лояльности духовному лидеру друзов шейху Хикмату аль-Хиджри, который в последние месяцы открыто выступает против политики Башара аль-Асада.

По данным местных источников, из состава нового объединения исключены все проправительственные группировки, включая известные формирования «Люди достоинства» и «Свободные сыны Арабской горы». Теперь именно аль-Хиджри становится единственным признанным духовным и политическим авторитетом в регионе.

«Мы будем защищать наши земли и нашу идентичность. Сирийское государство нас предало, и мы больше не намерены подчиняться его решениям», — говорится в заявлении командования новых сил.

Сувейда и расположенный рядом Джабаль аль-Друз традиционно считались дружественными Дамаску регионами, но ситуация изменилась на фоне экономического кризиса, коррупции в правительственных структурах и отсутствия безопасности. В последние месяцы в провинции участились протесты против мобилизации в армию и роста цен на топливо.

Аналитики отмечают, что провозглашение автономии может стать началом серьезной дестабилизации на юге страны. «Если Дамаск не предпримет шагов по диалогу, конфликт в Сувейде рискует перерасти в затяжное противостояние», — считает один из экспертов по Сирии, работающий в Бейруте.

Сирийские власти пока не комментируют происходящее. Между тем в провинции усиливается напряженность: на въездах в города устанавливаются блокпосты, а местные отряды готовятся отражать возможные атаки как со стороны правительственных сил, так и со стороны радикальных группировок, действующих в пустынных районах.