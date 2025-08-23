Индусы дерзят Западу

USD 1.7000
Европа и США продолжают закупать нефть у Индии, несмотря на критику в адрес Нью-Дели за сотрудничество с Россией и обвинения в косвенном финансировании войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте», — заявил Джайшанкар.

В начале августа советник Белого дома по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро заявил, что Индия не нуждается в российской нефти и участвует в «схеме наживы на нефтепереработке». Он подчеркнул, что если Нью-Дели рассчитывает на стратегическое сотрудничество с Вашингтоном, ей следует «вести себя соответствующим образом». Ранее Наварро также указывал, что Индия «не желает признавать свою роль» в финансировании войны в Украине.

Джайшанкар на это заявление парировал словами о том, что обвинения со стороны представителей американской администрации, ориентированной на бизнес, в том, что другие страны якобы просто занимаются бизнесом, выглядят довольно иронично. Он также напомнил, что крупнейшим покупателем российской нефти остается Китай, а основным импортером российского СПГ – Европейский союз. По его словам, в последние годы именно США призывали Индию внести вклад в стабилизацию глобальных энергетических рынков, включая закупки российской нефти, поэтому в высказываниях Белого дома он не видит логики.

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлин на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Дональд Трамп раскритиковал Нью-Дели за то, что он «всегда приобретал большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Пекином. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную.

