Экс-президента потребовали казнить

Государственный прокурор Конго в пятницу потребовал вынесения смертного приговора бывшему президенту Жозефу Кабиле, которого заочно судят по делу о государственной измене, включающему обвинения в военных преступлениях, связанных с его связями с повстанческой группировкой М23, сообщает Associated Press.

Кабила, возглавлявший Конго с 2001 по 2019 год, с июля находится под следствием по обвинению в военных преступлениях, убийствах и изнасилованиях. Он вступил в должность в возрасте 29 лет - после того, как был убит его отец и бывший президент Лоран Кабила - и продлил свой мандат, отложив выборы на два года после окончания срока его полномочий в 2017 году.

Конголезское правительство обвиняет его в поддержке поддерживаемых Руандой повстанцев М23, которые в последние месяцы захватили крупные города на востоке страны. Кабила находился в добровольном изгнании с 2023 года до апреля, когда он прибыл в удерживаемый повстанцами город Гома после его захвата в ходе стремительного наступления повстанцев.

Его сторонники заявляют, что судебный процесс политически мотивирован. Президентская неприкосновенность Кабилы была отменена в мае. Его нынешнее местонахождение неизвестно. В суде в пятницу генерал Люсьен Рене Ликулиа, представляющий обвинение, также просил, в дополнение к смертной казни, приговорить Кабилу к 20 годам заключения за предполагаемое попустительство военным преступлениям и 15 годам заключения за участие в заговоре. Генерал не стал вдаваться в подробности этих обвинений и не сказал, к чему они относятся. Дата оглашения приговора пока не назначена.

Президент Конго Феликс Чисекеди в прошлом году обвинил Кабилу в поддержке повстанцев и подготовке восстания вместе с ними, что Кабила отрицает.