USD 1.7000
EUR 1.9694
RUB 2.1115
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»
Новость дня
Ильхам Алиев: «Трампа демонизировали, как меня»

Экс-президента потребовали казнить

22:33 1054

Государственный прокурор Конго в пятницу потребовал вынесения смертного приговора бывшему президенту Жозефу Кабиле, которого заочно судят по делу о государственной измене, включающему обвинения в военных преступлениях, связанных с его связями с повстанческой группировкой М23, сообщает Associated Press.

Кабила, возглавлявший Конго с 2001 по 2019 год, с июля находится под следствием по обвинению в военных преступлениях, убийствах и изнасилованиях. Он вступил в должность в возрасте 29 лет - после того, как был убит его отец и бывший президент Лоран Кабила - и продлил свой мандат, отложив выборы на два года после окончания срока его полномочий в 2017 году.

Конголезское правительство обвиняет его в поддержке поддерживаемых Руандой повстанцев М23, которые в последние месяцы захватили крупные города на востоке страны. Кабила находился в добровольном изгнании с 2023 года до апреля, когда он прибыл в удерживаемый повстанцами город Гома после его захвата в ходе стремительного наступления повстанцев.

Его сторонники заявляют, что судебный процесс политически мотивирован. Президентская неприкосновенность Кабилы была отменена в мае. Его нынешнее местонахождение неизвестно. В суде в пятницу генерал Люсьен Рене Ликулиа, представляющий обвинение, также просил, в дополнение к смертной казни, приговорить Кабилу к 20 годам заключения за предполагаемое попустительство военным преступлениям и 15 годам заключения за участие в заговоре. Генерал не стал вдаваться в подробности этих обвинений и не сказал, к чему они относятся. Дата оглашения приговора пока не назначена.

Президент Конго Феликс Чисекеди в прошлом году обвинил Кабилу в поддержке повстанцев и подготовке восстания вместе с ними, что Кабила отрицает.

Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
23:39 63
США готовятся к ядерному конфликту?
США готовятся к ядерному конфликту?
23:17 604
В России предъявили обвинение Маркаряну
В России предъявили обвинение Маркаряну обновлено 22:51; видео
22:51 3420
Беспилотники налетели на Москву: звучат взрывы
Беспилотники налетели на Москву: звучат взрывы обновлено 22:22; видео
22:22 7273
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 2028
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 4403
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4787
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 3728
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3811
Групповая команда Азербайджана занимает 3-е место на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана занимает 3-е место на чемпионате мира в Бразилии обновлено 23:26
23:26 1418
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 2072

ЭТО ВАЖНО

Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении
23:39 63
США готовятся к ядерному конфликту?
США готовятся к ядерному конфликту?
23:17 604
В России предъявили обвинение Маркаряну
В России предъявили обвинение Маркаряну обновлено 22:51; видео
22:51 3420
Беспилотники налетели на Москву: звучат взрывы
Беспилотники налетели на Москву: звучат взрывы обновлено 22:22; видео
22:22 7273
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
Друзы порвали с Дамаском и создают автономию
21:25 2028
Тайное совещание Путина с ядерщиками
Тайное совещание Путина с ядерщиками
19:16 4403
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане…
Война кузенов. Иран, Турция, США и Россия столкнулись в Курдистане… о развитии ситуации
13:14 4787
Россия объявила бойкот армянским товарам
Россия объявила бойкот армянским товарам ВИДЕО
21:13 3728
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
Стрельба на границе КНДР и Южной Кореи
15:47 3811
Групповая команда Азербайджана занимает 3-е место на чемпионате мира в Бразилии
Групповая команда Азербайджана занимает 3-е место на чемпионате мира в Бразилии обновлено 23:26
23:26 1418
Появятся ли в Украине турецкие военные?
Появятся ли в Украине турецкие военные?
19:34 2072
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться