Пойдут ли европейцы на капитуляцию Украины?

Европа, которая на протяжении столетий определяла траекторию развития цивилизации, играет в сегодняшнем геополитическом противостоянии вокруг Украины роль статиста. Лишившись ярких фигур масштаба Уинстона Черчилля, Конрада Аденауэра или Шарля де Голля, Старый Свет окончательно скатился в состояние осознанной политической инфантильности. На последней встрече в Белом доме европейские чиновники фактически просили президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот прекратил блокировать вопрос вступления Украины в Европейский союз. Ситуация абсурдна, поскольку Венгрия уже три года получает миллиардные вливания из бюджета ЕС, параллельно парализуя стратегические решения по безопасности Европы. Но в Брюсселе не хватает политической воли, чтобы признать очевидное и избавиться от «троянского коня».

На фоне столь очевидной политической беспомощности вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров взять на себя основное бремя ответственности за безопасность Украины и всего континента. «Это их земля, их безопасность. Мы не обязаны нести этот груз», - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Его слова болезненно точно отразили реальность: у Европы есть экономика, сопоставимая по масштабам с американской, но нет амбиций и воли стать равноправным геополитическим актором. Сегодня Европейский союз производит 14,1 процента мирового валового продукта, тогда как доля США составляет 14,8, а Китая — 19,7 процента. По объективным параметрам Европа могла бы играть глобальную роль. Однако вместо консолидации сил она склонна соглашаться с любыми требованиями Вашингтона. Показателен в этой связи июльский договор между Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в соответствии с которым США ввели 50-процентные пошлины на сталь и алюминий, 15-процентные пошлины на остальной европейский экспорт, а взамен Брюссель обязался импортировать неоправданно высокие объемы американских энергоносителей. О том, может ли Европа вновь обрести былую силу и лидерство, рассказал в интервью haqqin.az Павел Гавличек - чешский политолог и ведущий эксперт Ассоциации международных отношений в Праге.

- В чем заключалась основная миссия европейских лидеров, сопровождавших президента Зеленского в Вашингтон? - Думаю, они хотели публично продемонстрировать поддержку Украине и параллельно выстроить прямой диалог с Дональдом Трампом. Европейские лидеры стремились избежать повторения предыдущей встречи Зеленского и Трампа, которая завершилась дипломатической катастрофой. В этот раз цель заключалась в том, чтобы выработать единую стратегическую линию Запада: сблизить позиции США и Европы по украинскому вопросу. Кроме того, главы европейских государств заверили Трампа в готовности закупать американское вооружение, направлять, в случае необходимости, свои контингенты в Украину и усиливать поддержку Киеву. Таким образом, речь шла о безопасности Украины и о безопасности самой Европы. - Удалось ли им повлиять на позицию Трампа, который после встречи на Аляске высказывался в пользу «мирного договора» по путинскому сценарию? - В какой-то мере встреча в Белом доме стала для европейцев успехом. Ведь Трамп, скоординировавшись с Путиным, мог прямо предложить Киеву оставить России Донецкую область. Но он ограничился обсуждением линии фронта с Зеленским. Украинский лидер представил аргументы и позицию своей страны, которая может стать основой для будущих переговоров. Для Европы было важно показать Трампу, что она намерена серьезно участвовать в решении конфликта и готова инвестировать в этот процесс. - Но ведь Трамп все равно продолжает настаивать на мире, который фактически равен капитуляции Украины? - Да, у США и Европы разные подходы к вопросу уступок территорий и заключения мирного договора. К сожалению, после контактов с Путиным Трамп радикально изменил свою линию в пользу перемирия на условиях Москвы. Но это вовсе не означает автоматического согласия Запада. У Европы есть пространство для маневра и возможность формировать собственную повестку переговоров. - Что произойдет, если Трамп решит прекратить поставки оружия Украине, чтобы вынудить таким образом Киев отказаться от Крыма?

- Это приведет к серьезному конфликту в НАТО, ведь Европа может пойти наперекор позиции Вашингтона. Но подобный сценарий крайне нежелателен для обеих сторон, тем более, что только что был подписан новый торговый договор, устраивающий и Брюссель, и США. Поэтому прямой конфронтации, скорее всего, удастся избежать. - Насколько европейское общество согласно с необходимостью закупать оружие для Украины у США? - В Европе понимают, что без американских поставок ВСУ окажутся в критическом положении. Европейский военно-промышленный комплекс слишком ослаблен десятилетиями сокращений и не способен покрыть потребности Киева. Ситуация во многом создана самими европейцами, привыкшими перекладывать на США заботу о своей безопасности. Поэтому сейчас альтернатива отсутствует: европейцам приходится покупать оружие в Америке. В Чехии, например, мы отчетливо понимаем: в случае агрессии России военная кооперация с США — это гарантия защиты границ Европы. - В глобальном масштабе это выглядит как противостояние демократий и авторитаризма? - Именно так. С одной стороны - Соединенные Штаты и Европа, с другой — Россия и Китай. Америке нужен сильный союзник, чтобы противостоять Пекину, и таким союзником может быть только Европа. - Но заинтересован ли сам Трамп в защите демократии?