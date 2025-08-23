США готовятся к ядерному конфликту?

США направили на авиабазу Питуффик в Гренландии самолет-командный пункт E-6B, способный связываться с атомными подлодками, пишет Newsweek.

Флот США подтвердил в четверг, что E-6B, также известный как «Меркурий», направлен на Питуффик (базу Космических сил США в Гренландии) для «рутинных операций» и учений с ядерными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах.

«Флот стратегических сил проводит глобальные операции в координации с боевыми командами, службами, а также с союзниками и партнерами даже в регионе Высокого Севера», — заявил командир Джейсон Фишер, представитель Военно-морских стратегических сил США, в комментарии Newsweek.

Месяц назад E-6B и баллистическая атомная подводная лодка USS Maryland были замечены в Северной Атлантике. Флот подтвердил присутствие, отметив, что действует «в тесной координации с союзниками и партнерами», чтобы решать «общие вопросы безопасности».

E-6B обеспечивает «живучую, надежную и долговременную» связь между Национальным командным руководством (National Command Authority) и стратегическими силами. Авиационный флот E-6B расположен на базе Тинкер в штате Оклахома.

Этот самолет может передавать сообщения атомным подлодкам, находящимся под водой, с помощью системы очень низкой частоты и двух тянущихся антенных тросов: основная антенна может разворачиваться до пяти миль.