Россия собрала гигантскую группировку на Покровском направлении

23 августа 2025, 23:39 1966

Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Днепр» украинской армии Виктор Трегубов сообщил, что на Покровском направлении россиян сейчас собралось вдвое больше, чем жителей города до войны. 

«Если перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных — я просто не знаю, как описать корректно масштаб. В Покровске население до войны составляло 60 тысяч человек. То есть войско РФ фактически вдвое больше. Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну», — сказал он.

По словам Трегубова, усилилось давление российской армии и на Лиманском направлении, где интенсивность боев выросла втрое.
«Обычно на Лиманском было где-то 10 боестолкновений, сейчас уже речь идет в основном о 30. Если брать направление Серебрянского лесничества, где есть возможность для пропитки, там россияне активно используют каждую возможность. Пытаются продвигаться уже по уничтоженной территории. Прорыва там не произошло, хотя немного потеснить наших им удалось», — заявил спикер.

Военный утверждает, что на Новопавловском направлении российские оккупанты не оставляют попыток зайти в Днепропетровскую область. Он отметил, что, несмотря на определенные успехи на фронте, украинские военные больше обороняются, чем атакуют. Трегубов добавил:
«Мы в обороне. Мы не столько контратакуем, не столько освобождаем, а сколько отбрасываем россиян оттуда, где они пытаются залезть. Иногда наглость россиян играет против них. Как это было в случае с выступлением на Добропольском направлении. Тогда они немного зарываются, проходят дальше, чем должны были бы, и там уничтожаются».

