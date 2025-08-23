Президент Финляндии ждет, когда Трамп потеряет терпение

Европа была права, изолировав Москву, но только глава Белого дома Дональд Трамп может заставить Россию заключить мир, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Если (российский лидер Владимир) Путин решит игнорировать европейских лидеров, мы ничего не сможем сделать», - сказал он.
Стубб сказал, что не считает переговоры Трампа с Путиным чем-то плохим, отметив, что косвенные санкции США через Индию помогли усадить российского президента за стол переговоров. «Мы просто ждем, когда Трамп потеряет терпение по отношению к Путину», - добавил президент Финляндии.